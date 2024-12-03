Раскрыт лучший перекус на ночь при высоком давлении

Диетологи советуют людям с высоким артериальным давлением обязательно пить кефир перед сном. Это связано с тем, что он содержит пробиотики, магний и калий, которые помогают снизить давление и улучшают общее состояние организма.
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