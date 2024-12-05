Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Не правда. Здесь за такие провалы не сажают. Просто выгоняют с работы и больше никто на работу не берёт.Поднебесный отлуп
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    Путин должен быть солидарен с Россией не Китаем, его задумки не каждый из нас понять может, он пропитывает не на два ...Поднебесный отлуп

Я ожидал увидеть здесь хаос, грязь...Европеец на вокзале в России

Я ожидал увидеть здесь хаос, грязь...Европеец на вокзале в России

Как привыкли иностранцы видеть железнодорожные вокзалы у себя в стране?! Особенно ночью. Зачастую стереотипы восприятия действительности переходит в ожидание того, что увидишь в других странах.

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