Я ожидал увидеть здесь хаос, грязь...Европеец на вокзале в России

Как привыкли иностранцы видеть железнодорожные вокзалы у себя в стране?! Особенно ночью. Зачастую стереотипы восприятия действительности переходит в ожидание того, что увидишь в других странах.
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