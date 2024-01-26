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Щеголь: рассказываем про один из странных самолетов ХХ века

Щеголь: рассказываем про один из странных самолетов ХХ века

В ходе Второй мировой войны американские войска столкнулись с большой логистической проблемой: как доставлять солдат, технику и материалы через Атлантику на западный фронт, если немецкие подводные лодки топят сотни транспортных судов.

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