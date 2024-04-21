Империя смерти и драгоценностей в европейских церквях

Известный специалист по древним захоронениям, охотник за сокровищами прошлого Пол Кудунарис по кличке Индиана Боунс (bones — «кости») обнаружил жутковатую коллекцию «инкрустированных» драгоценными камнями скелетов, покоящихся в церквях по всей Европе вот уже четыре сотни лет.