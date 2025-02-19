Мошенников начнут давить кнопкой

ЦБ РФ намерен кардинально изменить «нетерпимую» ситуацию с хищением денег граждан обманным путем. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить в своих клиентских приложениях специальную кнопку для жалоб на мошеннические действия.