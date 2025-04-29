Житель Курской области рассказал о сливавших бензин из автомобилей бойцах ВСУ

ТАСС: Бойцы ВСУ сливали бензин из автомобилей жителей Курской области Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных в Курской области территориях сливали бензин из автомобилей жителей села Гуево Суджанского района.
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