TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

814 подписчиков

Алсу растрогала поздравлением дочери после развода с мужем

Алсу растрогала поздравлением дочери после развода с мужем

Певица Алсу объединилась с детьми в трогательном поздравлении с днем рождения Микеллы Абрамовой. В семье певицы Алсу, недавно пережившей непростой бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым, царит атмосфера любви и тепла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх