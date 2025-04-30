Алсу растрогала поздравлением дочери после развода с мужем

Певица Алсу объединилась с детьми в трогательном поздравлении с днем рождения Микеллы Абрамовой. В семье певицы Алсу, недавно пережившей непростой бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым, царит атмосфера любви и тепла.