Алсу растрогала поздравлением дочери после развода с мужем

Певица Алсу объединилась с детьми в трогательном поздравлении с днем рождения Микеллы Абрамовой. В семье певицы Алсу, недавно пережившей непростой бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым, царит атмосфера любви и тепла.
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