Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» пройдет в Уфе

Место проведения выбрано не случайно, город отмечает 450-летие со дня основания Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке к Международному спортивному форуму «Россия - спортивная держава», который состоится в Уфе с 17 по 19 октября.