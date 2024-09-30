Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» пройдет в Уфе

Место проведения выбрано не случайно, город отмечает 450-летие со дня основания Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке к Международному спортивному форуму «Россия - спортивная держава», который состоится в Уфе с 17 по 19 октября.
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