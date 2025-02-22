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Маклауд и Грант сыграют за «Авангард» против «Амура». Форвард пропустил месяц из-за травмы, защитник – три

Тренерский штаб команды назвал состав на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Амура». Нападающий Майкл Маклауд (не играл с 20 января) и защитник Алекс Грант (не играл с 19 ноября 2024 года) вернулись в состав «Авангарда» после травм.

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