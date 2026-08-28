Трамп опубликовал рейтинг американских президентов с собственной оценкой

Дональд Трамп, бывший президент США, опубликовал в социальной сети Truth Social рейтинг американских президентов, в котором распределил всех глав государства по шести категориям: «Величайшие», «Великие», «Почти великие», «Средние», «Ниже среднего» и «Неудачники».
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