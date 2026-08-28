FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 090 подписчиков

Трамп опубликовал рейтинг американских президентов с собственной оценкой

Трамп опубликовал рейтинг американских президентов с собственной оценкой

Дональд Трамп, бывший президент США, опубликовал в социальной сети Truth Social рейтинг американских президентов, в котором распределил всех глав государства по шести категориям: «Величайшие», «Великие», «Почти великие», «Средние», «Ниже среднего» и «Неудачники».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Вероника Великолепная
Голливуду пора свой `Ералаш&quot;выпускать.&quot; Трампапа&quot;
Ответить
1 м.