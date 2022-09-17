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Почему в СССР «Жигули» считали престижнее «Москвичей»

Почему в СССР «Жигули» считали престижнее «Москвичей»

В СССР считали, что всё заграничное сделано качественнее. После появления «вазовских» легковушек автолюбители рассуждали, какие машины лучше – родной «Москвич» или лицензионные «Жигули», в итоге гонку за престиж выиграли малолитражки из Тольятти.

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