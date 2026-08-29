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Позитив для оптимистов

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Появившиеся войска КНДР могут косвенно поучаствовать в битве за столицу

Появившиеся войска КНДР могут косвенно поучаствовать в битве за столицу

До 50 тысяч северокорейских солдат может появиться на границах с Украиной. О тревожных перспективах для Украины заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

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