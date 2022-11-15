ANDRO | IN PERSON

Про национальные стереотипы, предназначение женщины и первую любовь. Таймкоды: 00:18 Детство 02:09 Взросление 02:42 Музыка 03:40 Любимые фильмы 04:57 Важные традиции 05:27 Будущая семья 06:02 Предназначение женщины 07:16 Первая любовь 08:24 Романтика 09:07 Русские артисты 09:57 Уверенность в себе 10:30 Бизнес 11:18 Коллекция с Mozi J 11:57 Искусство 12:20 Общение с аудиторией 13:19 Прошлая жизнь 14:29 Собственный документальный фильм **** Andro: – https://vk.