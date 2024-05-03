Конгрессмен Смит посоветовал Украине сохранить имеющееся с помощью переговоров

Наилучшим исходом для Украины в конфликте будет сохранение «того, что у них есть». Об этом журналу Foreign Policy заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адам Смит.
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