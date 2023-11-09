NYT: Минюст США расследует дело публичных домов, чьими клиентами были чиновники

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям в организации сети элитных публичных домов. О раскрытии сети в Вашингтоне и Бостоне с сотней высокопоставленных клиентов, среди которых были в том числе чиновники и военнослужащие, сообщает газета The New York Times.