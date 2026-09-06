Why Tracer From Lioness Looks So Familiar

Tracer brings a battle-tested presence to Lioness, fitting neatly into an acting career packed with military, law enforcement, and action-heavy roles.
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