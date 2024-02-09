Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 218 подписчиков

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Описано будущее Залужного после отставки

Описано будущее Залужного после отставки

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отставки может ждать роль советника по вооруженным силам без права на самостоятельные решения, такое возможное будущее в разговоре с «Лентой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх