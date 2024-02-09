Описано будущее Залужного после отставки

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отставки может ждать роль советника по вооруженным силам без права на самостоятельные решения, такое возможное будущее в разговоре с «Лентой.
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