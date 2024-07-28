В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти девушки в Москве

В социальных медиа сообщается, что девушка, которой ранее органами внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела по факту применения к ней домашнего насилия, скончалась после избиения сожителя.
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