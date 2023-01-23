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«Монетке» запретили продавать табак в 27 метрах от детского сада

«Монетке» запретили продавать табак в 27 метрах от детского сада

В Губкинском прокуратура проверила исполнение требований закона в сфере защиты несовершеннолетних от потребления табака, а также соблюдение запрета на розничную торговлю никотиносодержащей продукцией в местах на расстоянии менее чем 100 метров.

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