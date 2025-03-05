Марк Уолберг в необычном образе в триллере “Особо опасный пассажир” Прокатч...

Марк Уолберг в необычном образе в триллере “Особо опасный пассажир”Прокатчик Global Film, хоррор-релиз которого “Обезьяна” со дня на день преодолеет рубеж в 100 миллионов рублей кассовых сборов, уже скоро готовится порадовать публику еще одним кино от зарубежного производителя – 13 марта в российский прокат… источник.