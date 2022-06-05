Во Владимирской области продолжается акция «Каникулы с общественным советом»

Во Владимирской области в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» общественники совместно с сотрудниками полиции проводят профилактические мероприятия с юными жителями региона.

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