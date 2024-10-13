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«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

Запущенный в медиапространство пропагандистский приём о «стратегии медленного отступления ВСУ для истощения противника» имеет один существенный недостаток: ВС РФ ещё не ведут в Донбассе классической наступательной операции.

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