«У русских всё заканчивается – ракеты, снаряды, солдаты!» – Главные тезисы укро-пропаганды оказались враньём

Запущенный в медиапространство пропагандистский приём о «стратегии медленного отступления ВСУ для истощения противника» имеет один существенный недостаток: ВС РФ ещё не ведут в Донбассе классической наступательной операции.
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