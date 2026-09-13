Песков октябрь аенда Украина мәсьәләсе буенча өч яклы сөйләшүләр узарга мөмкин дип саный

Украина буенча өч яклы сөйләшүләр октябрьдә булырга мөмкин. Россия мондый мөмкинлекне кире какмый, дип хәбәр итте журналистларга РФ Президентының матбугат сәркатибе Дмитрий Песков, дип хәбәр итә ТАСС.
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