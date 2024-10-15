«Зебру» на улице Осипенко нарисуют до 20 октября

Разметку пешеходного перехода на перекрестке Полины Осипенко и Маргелова нарисуют к 20 октября. Об этом сообщил паблик «Беговой и Хорошевка М125» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на городские службы.
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