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Татар-информ

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Дебютная шайба Соколова не спасла «Ак Барс» от поражения в матче с «Торпедо»

Дебютная шайба Соколова не спасла «Ак Барс» от поражения в матче с «Торпедо»

Фото: hctorpedo.ru Казанский «Ак Барс» потерпел второе поражение подряд (3:2) в новом сезоне КХЛ, уступив на выезде нижегородскому «Торпедо».

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