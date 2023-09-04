"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.

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Комментарии
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Tania Еременко
Поможет только депортация большинства на их родину.
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6 час.
Виктор Журавлев
&quot;Друг Обамы Путин Вэ,/ Допустил бардак в стране!&quot; Мигранты демонстрируют крайнее неуважение к нашей стране и нашей культуре, но наш &quot;гарант Конституции РФ&quot; как в рот воды набрал! Что касается народных дружин, то народ России имеет право через органы местного самоуправления &quot;самостоятельно осуществлять охрану общщественного порядка&quot; (часть 1 статьи 132 Конституции РФ). Вперёд Россия!
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5 час.

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