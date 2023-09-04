В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.
"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Поможет только депортация большинства на их родину.
Ответить
6 час.
Виктор Журавлев
"Друг Обамы Путин Вэ,/ Допустил бардак в стране!" Мигранты демонстрируют крайнее неуважение к нашей стране и нашей культуре, но наш "гарант Конституции РФ" как в рот воды набрал! Что касается народных дружин, то народ России имеет право через органы местного самоуправления "самостоятельно осуществлять охрану общщественного порядка" (часть 1 статьи 132 Конституции РФ). Вперёд Россия!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии