"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.