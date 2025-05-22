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Царьград

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Гигантский вирус: В вечной мерзлоте притаилась смертельная опасность для всего человечества

Гигантский вирус: В вечной мерзлоте притаилась смертельная опасность для всего человечества

Вирусы, обнаруженные в вечной мерзлоте, могут изменить наше понимание границ жизни. Некоторые из них способны нести угрозу для всего человечества.

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