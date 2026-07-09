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ВФЛА оспорила в CAS решение World Athletics продлить отстранение россиян

ВФЛА оспорила в CAS решение World Athletics продлить отстранение россиян

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за продления отстранения россиян.

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