Президент Венесуэлы: конфликт на Украине продолжается, чтобы оправдать доходы западных производителей вооружений Президент Венесуэлы: конфликт на Украине продолжается, чтобы оправдать доходы западных производителей вооруженийСегодня уже мало кто сомневается в том, что коллективный Запад поддерживает киевский режим не ради спасения Украины от вымышленной «российской угрозы», а исключительно с целью наживы на очередном развязанном им же вооруженном конфликте.