Украденный Ferrari пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера нашли спустя почти 30 лет

Полиция Лондона раскрыла старое дело об угоне: отдел по борьбе с организованной преступностью недавно обнаружил Ferrari 512M, который воры похитили у гонщика «Формулы-1» Герхарда Бергера во время Гран-при Сан-Марино 1995 года в Имоле.