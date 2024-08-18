Летчик ВКС РФ предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в Сирии

Летчик самолета Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, находясь в небе над сирийским районом Эт-Танф, проявил высокий профессионализм и предотвратил столкновение с истребителем A-18 международной коалиции во главе с США.
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