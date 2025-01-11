Вице-председатель FDIC призвал не препятствовать внедрению криптовалюты

Вице-председатель Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Трэвис Хилл заявил о необходимости более открытого подхода к технологиям и выпустил призыв к разработке четких инструкций по работе с цифровыми активами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии