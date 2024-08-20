Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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  • Дружеское приглашение Петр Пронин
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    Ни одна лампа не проработала 30000 час.  Обычно перегорает один светодиод в последовательной цепочке.  Заменить пробл...Лампочки ЭРА и OS...
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Обзор: автомобильный/домашний холодильник-морозильник Бирюса HC-22P

Обзор: автомобильный/домашний холодильник-морозильник Бирюса HC-22P

Этот 22-литровый компрессорный холодильник, который может работать, как морозильник с температурой до -18 градусов, можно использовать в автомобиле и дома, в том числе он подойдёт для систем солнечного и автономного электроснабжения, ведь он может питаться от 12, 24 или 100-240 вольт.

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