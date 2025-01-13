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«Срочно зовите санитаров»: зачем Зурабишвили понадобилась США и чем теперь она угрожает Грузии

«Срочно зовите санитаров»: зачем Зурабишвили понадобилась США и чем теперь она угрожает Грузии

Gettyimages.ru 12 тыс прочтений «На сегодняшний день шансы мадам Зурабишвили «это изменить» — разрушить политическую стабильность в Грузии — представляются довольно незначительными.

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Комментарии
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Лев Добрый
Непонятно, зачем власти Грузии выпустили из страны эту паршивую овцу? 😎👈😜
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19 час.
Амара Карпова
Тут медицина бессильна😂😅
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
Бабка из ума выжила
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19 час.

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