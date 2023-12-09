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Parlamentní listy: Украинцам после завершения конфликта будет стыдно

Parlamentní listy: Украинцам после завершения конфликта будет стыдно

Жители Украины после окончания конфликта с легкостью забудут о своем национализме. Прогноз об этом озвучил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью чешской газете Parlamentní listy, говоря о будущем Украины.

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Комментарии
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Марина Фролова
Да, Чехия с той же помойки... (
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