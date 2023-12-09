Parlamentní listy: Украинцам после завершения конфликта будет стыдно

Жители Украины после окончания конфликта с легкостью забудут о своем национализме. Прогноз об этом озвучил политический обозреватель Штепан Котрба в интервью чешской газете Parlamentní listy, говоря о будущем Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии