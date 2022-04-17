TVcenter.ru

379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Istomina
    Разродился, товарищ в перьях😂“Почему вы допуск...
  • DeeMon Z
    Честно не знаю Кто это.“Почему одному – ...
  • Валентин Воробьев
    У меня к таким, как Филя Кирхренкоров, недоверие глубокое. Прямой кишкой чую, что он предаст“Почему вы допуск...

Сердце не выдержало: 73-летнюю Аллу Пугачёву экстренно госпитализировали – СМИ

Сердце не выдержало: 73-летнюю Аллу Пугачёву экстренно госпитализировали – СМИ

СМИ сообщили, что Алла Пугачева госпитализирована в Израиле. Израильские паблики отмечают, что Примадонна попала в больницу в предынфарктном состоянии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх