Сердце не выдержало: 73-летнюю Аллу Пугачёву экстренно госпитализировали – СМИ

СМИ сообщили, что Алла Пугачева госпитализирована в Израиле. Израильские паблики отмечают, что Примадонна попала в больницу в предынфарктном состоянии.
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