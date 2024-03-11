В ФБР сообщили о новом уровне террористической угрозы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй во время слушаний в комитете сената Соединенных Штатов Америки по разведке предупредил о возросшем уровне террористической угрозы в государстве.
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