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Быстров о деле Валиевой: «Нельзя устраивать политические игрища, раз допустили до Олимпиады. Сидите в кабинетах и копайтесь в своих пробах»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой после прокатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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