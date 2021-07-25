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Франк Ниликина пропустит матч со сборной США

Сборная Франции понесла одну потерю перед сегодняшним дебютным матчем Олимпиады в Токио против США. За французов не выступит один из ведущих оборонительных игроков – защитник Франк Ниликина.

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