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Трамп похвастался хорошими отношениями с лидером «крупной ядерной державы» — КНДР

Трамп похвастался хорошими отношениями с лидером «крупной ядерной державы» — КНДР

Выступая на предвыборном митинге в штате Огайо, президент США Дональд Трамп рассказал аудитории о том, насколько важно поддерживать хорошие отношения с Северной Кореей и её лидером Ким Чен Ыном.

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