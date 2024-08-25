Что ждет рубль на следующей неделе: прогноз Михаила Васильева Ольга ВайленкоВ последние месяцы внимание финансовых аналитиков и простых граждан России все чаще приковано к курсу рубля, который испытывает на себе влияние как внутренних, так и внешних факторов.