Гастроэнтеролог Шаманская: детям до трёх лет давать грибы не рекомендуется

Совсем отказаться от грибов стоит в период обострения заболеваний желудка и кишечника, при гастрите, гастродуодените, синдроме раздражённого кишечника с выраженным вздутием, при болезнях желчевыводящих путей и поджелудочной железы, а также при индивидуальной непереносимости.