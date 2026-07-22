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Гастроэнтеролог Шаманская: детям до трёх лет давать грибы не рекомендуется

Гастроэнтеролог Шаманская: детям до трёх лет давать грибы не рекомендуется

Совсем отказаться от грибов стоит в период обострения заболеваний желудка и кишечника, при гастрите, гастродуодените, синдроме раздражённого кишечника с выраженным вздутием, при болезнях желчевыводящих путей и поджелудочной железы, а также при индивидуальной непереносимости.

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