Гастроэнтеролог Шаманская: детям до трёх лет давать грибы не рекомендуется

Совсем отказаться от грибов стоит в период обострения заболеваний желудка и кишечника, при гастрите, гастродуодените, синдроме раздражённого кишечника с выраженным вздутием, при болезнях желчевыводящих путей и поджелудочной железы, а также при индивидуальной непереносимости.
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