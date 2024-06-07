Будем делать остановки чистыми вместе! Как вы помните, на встрече с главой Краснодара Евгением Наумовым я предложила идею по борьбе с незаконной рекламой объявлений.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Будем делать остановки чистыми вместе! Как вы помните, на встрече с главой Краснодара Евгением Наумовым я предложила идею по борьбе с незаконной рекламой объявлений.