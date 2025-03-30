NYP: министр здравоохранения США намерен заняться похудением губернатора Морриси

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший рассказал о намерении разработать программу похудения для губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси, которого газета New York Post назвала самым тяжеловесным среди глав штатов.
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