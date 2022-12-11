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Мировые рынки в страхе рецессии

Мировые рынки в страхе рецессии

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе вырос всего на 0,05%, до 2181,44 пункта, индекс РТС упал на 0,42%, до 1102,9 пункта; российский рынок оставался в боковике, тем более что к концу недели снизилась активность торгов и на зарубежных площадках.

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