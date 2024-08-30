Валттери Боттас: Меня не интересует контракт на один сезон

SauberГонщик Kick Sauber Валттери Боттас не имеет контракта на следующий год. Финн, по слухам, интересен двум заводским командам, которые хотели бы видеть его в своём составе, начиная с 2025 года, однако у пилота есть условие — многолетнее соглашение, а не контракт на один только сезон-2025.