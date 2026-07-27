Депутаты проявили консолидацию: политолог о завершении работы Государственной думы

Президент подвел итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла встреча президента Владимира Путина с депутатами Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва.
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