Австрийская оппозиция хочет объяснений из-за пропуска через страну груза с Украины

Партия свободы добивается от министерств ответа, кто разрешил беспрепятственный проезд микроавтобуса украинских спецслужб с 200 килограммами неизвестного содержимого.
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