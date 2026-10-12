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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Ходящий зомби". Россияне раскритиковали внешность Аллы Пугачевой

"Ходящий зомби". Россияне раскритиковали внешность Аллы Пугачевой

Пользователи написали сотни негативных комментариев про Примадонну Российская блогерша, которая отдыхала на Кипре, встретила Аллу Пугачеву и Максима Галкина в местном кафе.

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