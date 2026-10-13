arXiv: астероид номер 491384 диаметром 2,53 км делает оборот за 4,18 минуты

Американские и российские астрономы обнаружили крупнейший из известных сверхбыстро вращающихся астероидов.
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